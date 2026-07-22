انقطاع الكهرباء عن عاصمة مالطا بسبب ارتفاع درجات الحرارة

انقطعت ​الكهرباء عن فاليتا عاصمة مالطا ‌اليوم ​الأربعاء، وذلك بعدما اعتذر رئيس الوزراء روبرت أبيلا قبل يوم عن موجة انقطاعات للتيار اجتاحت البلاد على مدى عدة أيام.

وقال رئيس الوزراء روبرت أبيلا أمس الثلاثاء "أود أن أعتذر لكل الذين حرموا من الكهرباء خلال ‌الساعات الماضية"، بينما أفاد سكان عدة مناطق بأنهم قضوا الليل ‌دون مراوح أو مكيفات هواء. وذكرت ‌وسائل إعلام أن الكهرباء ‌انقطعت أيضا عن ‌مكتب رئيس الوزراء ومكاتب وزارية أخرى والعديد ​من الشركات.

وتشهد ‌الجزيرة ​الواقعة في البحر المتوسط نهاية موجة حر استمرت خمسة أيام ووصلت خلالها درجات ​الحرارة إلى 42 درجة مئوية. وسجلت الحرارة يوم السبت درجة غير مسبوقة في شهر يوليو بلغت 43.3 درجة مئوية.

وقالت شركة الطاقة الحكومية "إينيمالطا" إن انقطاعات التيار نجمت عن أعطال في شبكة التوزيع ‌بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطلب غير المسبوق ​على الكهرباء.

وطالب الحزب الوطني المعارض بتعويض الأسر والشركات عن الأضرار التي لحقت بها.