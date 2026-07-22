400 جنيه لتعلم "فن تعدد الزوجات".. إعلان داعية يثير ضجة في مصر

أثار داعية في مصر جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن تقديم دورة تدريبية حول "تعدد الزوجات" مقابل 400 جنيه مصري.

ونشر عبد الكريم محمود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعلاناً دعا فيه الراغبين إلى تعلم كيفية التعامل مع أكثر من زوجة، والحفاظ على استقرار الأسرة في حال تعدد الزواج.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات والنقاشات بين المتابعين، خاصة مع طرح فكرة تقديم دورة مدفوعة تتناول موضوعاً حساساً مثل تعدد الزوجات، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أهمية مناقشة التجارب الواقعية والاستفادة منها، وآخرين أبدوا تحفظهم على تحويل هذا الموضوع إلى محتوى تدريبي مدفوع.