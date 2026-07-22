تحدث مرة بين كل 15 مليون حالة.. امرأة أسترالية تنجب 4 توائم متطابقة

أنجبت امرأة أسترالية 4 فتيات متطابقات إثر حمل نادر للغاية، وصفه الأطباء بأنه "شديد الخطورة"، خصوصاً أن الأجنة الأربعة كانوا يتشاركون "مشيمة واحدة" طوال فترة الحمل.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت"، فقد أثارت هذه الولادة اهتمام الأوساط الطبية، نظراً لندرتها وتعقيداتها، إذ يُقدّر حدوثها بحالة واحدة فقط من بين كل 15 مليون حمل، وتم إنجاب الطفلات "إميلي، وهارييت، وكاثرين، وأليكسا"، بعملية قيصرية في مستشفى رويال بريسبان للنساء، في 14 يوليو الجاري، وذلك بعد بلوغ الحمل الأسبوع الـ28 ويومين.

وقالت الطبيبة أليكسا بيندال، التي اعتنت بالأم جينيتار ناموانا، البالغة من العمر 34 عاماً، منذ بداية حملها: "لطالما قلنا إنه إذا تمكّنا من إيصال جينيتار للأسبوع الثامن والعشرين فسيكون ذلك جيداً"، مشيرةً إلى أن ولادة 4 أطفال أصحاء في هذا الوقت هو أمر رائع.

ولا تزال الطفلات تتلقّين الرعاية بوحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، فيما أكد الأطباء أنَّ حالتهن الصحية مستقرة وتسير بصورة جيدة، حسب الصحيفة.

وأضافت بيندال أن: "هذا أمر غير مسبوق، ولا نعتقد أنه حدث من قبل في أستراليا"، مؤكدةً أنه ربما تم تسجيل حالتان أو ثلاث فقط في أماكن أخرى حول العالم، نقلاً عن وكالة الأنباء الأسترالية.

ووصفت بيندال الحمل بأنه "شديد الخطورة"، حيث أن مشاركة الأجنة الأربعة لمشيمة واحدة طوال فترة الحمل، هو أمر نادر، يمكن أن يتسبّب بمضاعفات خطيرة للأم والأجنة معاً.