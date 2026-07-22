ترامب يفكر بمكافأة خيالية لا تُصدَّق لرئيس الفيفا .. فما هي ؟!

كشفت صحيفة نيويورك بوست أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر بمكافأة ضخمة وصعبة التصديق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جياني إنفانتينو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عاماً، عزز علاقته بترامب خلال تنظيم بطولة كأس العالم 2026، وأنه حسب مصدر مقرب من الرئيس الأميركي "بذل أقصى الجهود لكسب ود ترامب"، مضيفاً أن إنفانتينو كان أيضاً قد منح الرئيس الأمريكي جائزة السلام الأولى التي أطلقها فيفا في ديسمبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من ترامب أن الرئيس الأميركي يفكر بمكافأة إنفانتينو بترشيحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. لأنه حسب رأيه "يحظى باحترام عالمي، ويتمتع بقدرة مميزة على توحيد الشعوب".

ومن المقرر انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة هذا العام، خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في نهاية ديسمبر.