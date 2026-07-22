بالألعاب النارية والخيل وزفّة شعبية كبيرة .. الأردن تستقبل حكَمها المشارك في كأس العالم ! ( شاهد الفيديو )

أكد الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة، أن الطاقم التحكيمي الأردني حمل "أمانة تمثيل الشعب الأردني والكرة الأردنية" في نهائيات كأس العالم 2026، معربًا عن اعتزازه باختتام المشاركة بإدارة المباراة النهائية للمونديال.

وقال المخادمة في تصريحات له لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، الثلاثاء، إن مشاركة الطاقم التحكيمي الأردني في البطولة العالمية تُوجت بإدارة نهائي كأس العالم، مضيفًا: "الحمد لله رب العالمين، ختامها كان مسك بالنهائي".

واستقبل الأردنيون، عصر الثلاثاء، الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، في مطار الملكة علياء الدولي، فيما حظي الحكم أدهم مخادمة باستقبال شعبي كبير في مدينته الرمثا شمال الأردن، حيث أطلقت الألعاب النارية في سماء المدينة، كما استقبل بزفّة شعبية كبيرة (فاردة) تقدمتها مجموعة من الخيول، فيما رحبت لافتات على السيارات بـ"فخر العرب"، وتم إلباسه العباءة العربية ووضعه على جمل، فيما رماه الناس بالورد وحبات الشوكولاتة وحملوه على الأكتاف، في طقوس شعبية تجري عادة في القرى الأردنية للإحتفال بالعرسان أو الناجحين في تحقيق إنجاز ما.