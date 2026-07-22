عن 94 عاما.. وفاة عازف شارة "بينك بانثر"

توفي عازف الجاز الأميركي بلاس جونسون الذي أدى الشارة الموسيقية الشهيرة لسلسلة "بينك بانثر" في 15يوليو عن 94 عاما، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية أمس.

وتخصّص جونسون، وهو ابن عازف ساكسوفون محترف، في البداية في موسيقى "جامب بلوز" و"آر إن بي" والبلوز، قبل أن يصبح موسيقيا مرموقا على المسرح وفي الاستوديوهات. ورافق بعزفه أساطير مثل فرانك سيناترا ونات كينغ كول وإيلا فيتزجيرالد وباربرا سترايساند.

وكانت الشارة الموسيقية الشهيرة التي ألفها هنري مانشيني تعتمد في البداية على السولو المميز لعازف الساكسوفون بلاس جونسون، قبل أن تنضم إليه بقية الآلات النحاسية.

وألّف مانشيني هذه القطعة الموسيقية خصيصا لجونسون، إذ أكسبه أسلوبه المميز سمعة جيدة كعضو في "ذي ريكينغ كرو"، وهي مجموعة شهيرة تضم نخبة من موسيقيي الاستوديوهات في لوس أنجليس.