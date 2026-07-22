الخضراوات المناسبة لصحة القلب تختلف بين الرجل والمرأة

كشفت دراسة علمية أجريت في أستراليا أن نوع الخضراوات المناسب للحفاظ على صحة القلب يختلف بين الرجل والمرأة.

وخلص فريق بحثي من معهد أبحاث الصحة والغذاء التابع لجامعة إيدث كوان الأسترالية إلى هذه النتائج بعد تحليل النظام الغذائي لأكثر من 600 شخص بالغ في أستراليا، إذ وجد اختلافات واسعة بين نوعية الخضراوات التي تناسب الرجال والنساء.

وأكد الباحثون أن الرجال الشباب الذين يحرصون على تناول الفول والعدس والفاصوليا تتراجع لديهم احتمالات ظهور الأعراض المبكرة للإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ومرض السكري. وتبين أيضاً أن النساء يحققن استفادة أكبر من تناول الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والكرنب، وأن الإكثار من تناول هذه الخضراوات يقلل احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وأشار الباحثون إلى ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث للتيقن من هذه النتائج.