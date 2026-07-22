«المستكشف AI».. تجارب إعلامية تفاعلية في أروقة مؤسسة دبي للإعلام

سلسلة من التجارب الإعلامية التفاعلية وورش العمل المتخصصة، تقدمها مؤسسة دبي للإعلام، ضمن برنامجها التدريبي «المستكشف AI»، الذي يشكل منصة مبتكرة لبناء مهارات المستقبل في الإعلام وصناعة المحتوى، ويجسد دور المؤسسة كشريك في تنمية المجتمع وإعداد الكفاءات الوطنية. ويأتي البرنامج انسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى الاستثمار في الشباب، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لمواكبة التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الإجازة الصيفية في تنمية قدراتهم.

ويتضمن البرنامج المستمر لغاية 6 أغسطس المقبل، ويستهدف طلبة المدارس والجامعات، مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة بإشراف نخبة من الإعلاميين والخبراء في مختلف مجالات العمل الإعلامي. وسيتعرف المشاركون خلالها إلى أساسيات صناعة وكتابة المحتوى، وآليات إعداد النصوص وتحويلها إلى قائمة لقطات، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستكشاف التحولات التي يشهدها العمل الصحافي في عصر الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير مهارات التصوير باستخدام الهاتف، وصناعة المحتوى عبر المنصات الرقمية، والعمل الإذاعي، والأداء الصوتي. كما سيحظون بفرصة تطبيق ما يكتسبونه من معارف داخل بيئة إعلامية حقيقية.

وسيضم البرنامج، الذي صُمم وفق أفضل المعايير العالمية، سلسلة من الرحلات والزيارات الميدانية التي ستتيح للمشاركين فرصة معايشة مختلف بيئات العمل الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام. وسيزور الطلبة مركز الأخبار، إلى جانب استضافتهم في البرنامج الصباحي على أثير «إذاعة دبي»، وتشمل الرحلات الخارجية زيارة «مسار للطباعة»، ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف، و«متحف المستقبل».

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الموارد البشرية في مؤسسة دبي للإعلام، شيخة أحمد: «يشهد قطاع الإعلام تحولاً متسارعاً تقوده التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما يتطلب إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل، ويواكب المتغيرات، ويستطيع توظيف التكنولوجيا لإنتاج محتوى إعلامي أكثر تأثيراً وابتكاراً. ومن هذا المنطلق، صممنا برنامج (المستكشف AI) ليقدم تجربة تدريبية متكاملة، تتيح للمشاركين التعلم داخل بيئة إعلامية حقيقية، والتفاعل المباشر مع مختلف تخصصات العمل الإعلامي، ما يعزز جاهزيتهم للمستقبل، ويمكنهم من الإسهام في دعم القطاع».