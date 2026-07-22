عبدالرحمن الجنيد يُطلق «طيري فخر»

في تجسيد حيّ لروح الأصالة الإماراتية وعمق الانتماء للوطن، أطلق الفنان عبدالرحمن الجنيد أحدث أعماله الغنائية بعنوان «طيري فخر»، عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب»، ليقدّم لوحة فنية تمتزج فيها قوة الكلمة النبطية مع شجن وعذوبة الألحان. يأتي هذا العمل ليعكس حالة وجدانية تعبر عن فخر المواطن واعتزازه بوطنه، حيث تنطلق كلمات القصيدة من العاصمة أبوظبي، لتُحلّق في سماء الإنجازات، محملةً برسائل الولاء العميق للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

وقال الجنيد: أغنية «طيري فخر» التي تولى تلحينها الفنان خالد الهاشمي، هي بمثابة رسالة حب وولاء قبل أن تكون مجرد عمل موسيقي.