«نفوق 30 مليون نحلة في كارثة بيئية».. مبيدات زراعية تحوّل حقول روسيا إلى مأساة

تسببت عمليات رش مبيدات زراعية في حقول مجاورة لمناحل بمنطقة بولشيمورتينسكي في إقليم كراسنويارسك الروسي في نفوق جماعي لنحو 30 مليون نحلة، ما أثار مخاوف بين مربي النحل من خسائر اقتصادية وبيئية كبيرة، في حادثة أعادت تسليط الضوء على مخاطر الاستخدام غير المنظم للمبيدات على الثروة النحلية.

وذكرت قناة «RT» نقلاً عن وسائل إعلام روسية أن نحو 600 عائلة نحل نفقت بشكل جماعي بعد معالجة حقول اللفت القريبة بالمبيدات الزراعية، مشيرة إلى أن الحادث قد يؤدي إلى خسارة نحو 18 طناً من الإنتاج السنوي لمربي النحل المتضررين.

وقال أصحاب المناحل إن السبب الرئيسي وراء الكارثة يعود إلى عدم إخطارهم مسبقاً بعمليات الرش، إذ تلزم القوانين المزارعين بإبلاغ مربي النحل قبل تنفيذ عمليات المعالجة الزراعية بفترة تتراوح بين 5 و10 أيام، بما يسمح باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الخلايا.

وتقدم مربي النحل المتضررون بـ18 بلاغاً إلى الشرطة، فيما تقدم أحد المزارعين بطلب إلى النيابة العامة، في محاولة لتحديد المسؤوليات والتحقيق في ملابسات الحادث.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في الإقليم، إذ شهدت مناطق روسية أخرى خلال السنوات الماضية حالات نفوق جماعي للنحل، من بينها نفوق نحو 20 مليون نحلة في منطقة بوغوتولسكي عام 2021، وحوادث أخرى في منطقتي بالاختينسكي وبيتروبافلوفكا عام 2024، إضافة إلى نفوق نحو 6 ملايين نحلة في منطقة إميليانوفسكي عام 2025.