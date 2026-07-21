«400 جنيه لتعلّم تعدد الزوجات في مصر».. دورة تدريبية تشعل السوشيال ميديا

أثار إعلان الداعية المصري عبدالكريم محمود عن تقديم دورة تدريبية متخصصة حول «تعدد الزوجات» جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما عرض تقديم البرنامج التدريبي مقابل 400 جنيه، متعهداً بتقديم ما وصفه بـ«خبرات وتجارب واقعية» حول كيفية التعامل مع أكثر من زوجة والحفاظ على استقرار الحياة الأسرية.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية تفاصيل الإعلان المتداول، الذي تضمن عرضاً لفترة محدودة بسعر 400 جنيه يتم تحويله عبر خدمات المحافظ الإلكترونية، مع الإشارة إلى أن السعر سيعود لاحقاً إلى قيمته السابقة. وأوضح الإعلان أن مقدم الدورة، الذي يتابعه أكثر من 800 ألف شخص عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم المحتوى بناءً على تجربته الشخصية، باعتباره ـ وفق ما ذكر في الإعلان ـ «مُعدداً» يعيش هذه التجربة داخل أسرته.

وبحسب الإعلان، تتناول الدورة ما وصفه صاحبها بـ«آليات التعامل مع أكثر من زوجة»، إلى جانب نصائح للحفاظ على العلاقة مع الزوجة الأولى، فضلاً عن إمكانية تقديم استشارات خاصة للراغبين في خوض تجربة التعدد.

لكن الإعلان واجه موجة واسعة من الانتقادات والتعليقات الساخرة من المتابعين، الذين اعتبروا أن تحويل موضوع اجتماعي وأسري معقد إلى برنامج مدفوع لاختصار تحدياته في خطوات تدريبية أمر يثير الاستغراب، مؤكدين أن العلاقات الزوجية تحتاج إلى مسؤولية وتفاهم وقدرة على إدارة الخلافات، وليس إلى دورات قصيرة.

وتداول مستخدمون عبارات ساخرة للتعليق على الإعلان، من بينها تعليق قال صاحبه: «كورس بـ400 جنيه علشان الشرع محلل أربعة.. يعني كل زوجة بـ100»، في إشارة ساخرة إلى محاولة تسعير تجربة التعدد وتحويلها إلى خدمة تدريبية.

ويأتي الجدل حول الإعلان في ظل استمرار النقاشات المجتمعية في مصر حول قضايا الزواج والتعدد، بين من يتناولها باعتبارها شأناً شخصياً مرتبطاً بضوابط دينية واجتماعية، ومن يرى أن مثل هذه الطروحات تحتاج إلى نقاش أوسع حول مسؤولياتها وآثارها الأسرية.