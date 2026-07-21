شركة أمريكية تطرد موظفة بسبب حساسيتها من البصل

رفعت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة "بايكوم"، متهمةً إياها بفصل موظفة تعاني من حساسية شديدة للبصل، بدلاً من توفير "تسهيلات معقولة في مكان العمل".

وتزعم اللجنة أن شركة برمجيات الرواتب، ومقرها مدينة أوكلاهوما، انتهكت قوانين مكافحة التمييز ضد ذوي الإعاقة، لعدم حمايتها للموظفة التي عانت مراراً وتكراراً من ردود فعل تحسسية مفرطة نتيجة تعرضها لأطعمة أحضرها زملاؤها.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة أوكلاهوما، أبلغت الموظفة مشرفيها وقسم الموارد البشرية عن حساسيتها الخطيرة، وقدمت تقارير طبية توصي بالعمل إما في مكان منعزل أو من المنزل.

وتزعم الحكومة أن "بايكوم" لم تقدم سوى تعديلات مؤقتة، ورفضت السماح للموظفة بالعمل عن بُعد. وتشير الدعوى إلى أن الموظفة، التي ورد اسمها في الدعوى باسم كاتي جورجنسون، عانت من ردود فعل تحسسية متكررة عند تعرضها لأطعمة في غرف الاستراحة والممرات المجاورة. في حالتين من تلك الحالات، نُقلت جورجنسون إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وفي اليوم التالي لأسوأ رد فعل تعرضت له في يونيو 2024، قامت الشركة بفصلها، مُعللةً ذلك بعدم قدرتها على توفير التسهيلات اللازمة لإعاقتها، وذلك وفقًا لشكوى لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) المُقدمة في الدعوى القضائية.

ردًا على استفسارات صحيفة "ذا أوكلاهومان" بشأن الدعوى، أصدر مسؤولو شركة "بايكوم" بيانًا أكدوا فيه التزام الشركة بجميع القوانين الفيدرالية.

بدأت جورجنسون العمل في شركة بايكوم في 20 مايو 2024، ووفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة، فقد شرحت لمسؤولي الشركة معاناتها من حساسية شديدة للبصل. لكنها تعرضت لنوبات حساسية عدة بسبب تناول زملائها طعاما يتضمن شرائح البصل.

وبحسب الدعوى القضائية، وافق مسؤولو الشركة على استخدام جورجنسون المؤقت لمساحة عمل خاصة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وتزعم الدعوى أن مسؤولي الشركة ردّوا بإبلاغ جورجنسون بضرورة ارتداء كمامة وحمل حقنة إيبينفرين. ونُقلت إلى غرفة في طابق آخر مع عدد أقل من الموظفين، لكن غرفة الاستراحة التي يتناول فيها الموظفون طعامهم بانتظام كانت على بُعد حوالي 4.5 متر، مما تسبب لها بنوبات مشابهة حتى تم فصلها حفاظًا على "صحتها وسلامتها"، وفقًا للدعوى.

وتطالب الدعوى بتعويضات عن الأجور المتأخرة لجورجنسون، بالإضافة إلى تعويضات أخرى من شركة بايكوم.