النظارات الذكية وسيلة غش منتشرة لدى الطلاب الصينيين

في الأول من يوليو، ضُبط طالب يُدعى لين متلبسًا بالغش أثناء امتحان في جامعة جنوب الصين الزراعية بمدينة قوانغتشو. بعد حوالي عشر دقائق من بدء الامتحان، لاحظ أحد المشرفين تحول عدسات نظارة لين إلى اللون الأخضر لفترة وجيزة، فطلب منه خلعها. اعترف لين لاحقًا بارتدائه نظارة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وذكرت صحيفة "تشاينا نيوز ويكلي" أن لين كان يرتدي نظارة "لي تشي" الذكية، وهي طراز طُرح في سبتمبر من العام الماضي، وتضم أربعة نماذج رئيسية للذكاء الاصطناعي: ديب سيك، وتونغي تشيان وين، وشيبو، ودوباو. من بين ميزاتها العديدة المدمجة، البحث عن الأسئلة وحل المسائل باستخدام الصور، مما يسمح لمن يرغب بالغش بالبحث عن الإجابات دون الحاجة إلى أوامر صوتية.

كل ما كان على لين فعله هو لمس إطار النظارة بالقرب من صدغه لالتقاط صور لأسئلة الامتحان، ثم انتظار النظارة لعرض الإجابات. كان عليه تغطية مؤشر LED الموجود على الإطار والذي كان يضيء عند التقاط الصور، لكنه لم يُدرك أن ضوءًا أخضرًا كان يظهر من خلال العدسات عند زوايا معينة.

بعد انتشار قصة لين على الإنترنت، سارع طلاب آخرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بنظارات الذكاء الاصطناعي، زاعمين أنه يمكن إخفاء الضوء الأخضر بسهولة باستخدام ملصقات واقية من الشمس رخيصة الثمن. كما كشف بحث سريع على الإنترنت عن ازدياد عدد الإعلانات المبوبة التي تعرض نظارات الذكاء الاصطناعي لتأجيرها للطلاب مقابل 200 يوان (29 دولار ) فقط. بل إن بعض البائعين يقدمون شروحات كاملة تُعلّم الطلاب كيفية تحويل النظارات إلى الوضع الصامت ووضع الإضاءة المنخفضة.

وقد وقعت حوادث غش مماثلة مؤخرًا في جامعات في هوبي وهينان وبكين ومناطق صينية أخرى، حيث ادعى أحد الأساتذة أن المشرفين غير مستعدين تمامًا للتعامل مع نظارات الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، الطريقة الوحيدة المعروفة هي فحص النظارات ذات الإطارات السميكة بدقة أكبر.

وحذر لين تشي، مدير منتجات متخصص في النظارات الذكية، من أنه في المستقبل القريب، ستكون نظارات الذكاء الاصطناعي غير قابلة للتمييز تقريبًا عن النظارات التقليدية، مما سيزيد من صعوبة عمل المشرفين.