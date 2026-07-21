«موسم المقيظ 2026».. صيف إماراتي حافل بالمعرفة والتجارب التفاعلية

أطلقت وزارة تمكين المجتمع برنامج «موسم المقيظ 2026»، الذي يقدم تجربة صيفية مجتمعية متكاملة، عبر أكثر من 80 فعالية، تستهدف أكثر من 3000 مشارك في مختلف إمارات الدولة، خلال الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات، وتعزيز التعلم المستمر، وترسيخ قيم التفاعل والانتماء المجتمعي.

ويأتي البرنامج، الذي ينفذ بمشاركة أكثر من 50 شريكاً من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات النفع العام، بالتزامن مع «عام الأسرة»، مقدماً مجموعة من التجارب المصممة لتلبية اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

ويستلهم «موسم المقيظ» اسمه من أحد الموروثات الإماراتية المرتبطة بمواسم التلاقي وتبادل الخبرات بين أفراد المجتمع، ليعيد تقديم هذه القيمة الاجتماعية في إطار معاصر يجمع بين المعرفة والتطبيق والتواصل، ويمنح المشاركين فرصة لاكتساب مهارات جديدة وصناعة تجارب صيفية ملهمة.

ويقدم البرنامج باقات متنوعة من التجارب التفاعلية التي تضع المشارك في مركز العملية التعليمية، من خلال أسلوب يعتمد على التعلم بالممارسة، بما يتيح له تطوير قدراته، وخوض تجارب عملية تتجاوز الورش التقليدية.

وتتوزع فعاليات «موسم المقيظ 2026» على ستة محاور رئيسة، تشمل الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، والقيادة والمهارات الشخصية، والثقافة المالية، والصحة والرفاه، والتكنولوجيا والأمن الرقمي، والاستثمار وريادة الأعمال.

وتنطلق أولى فعاليات البرنامج عبر رحلة ترفيهية تنظمها الوزارة بالتعاون مع قطارات الاتحاد، تبدأ من أبوظبي إلى الفجيرة، كما يتيح البرنامج فرصاً للمشاركة التطوعية عبر منصة «متطوعين. إمارات».