مات ديمون: مخرج «الأوديسة» لا يمتلك هاتفاً محمولاً

كشف الممثل الأميركي مات ديمون أن المخرج الشهير كريستوفر نولان لايزال يرفض امتلاك هاتف محمول، ولا يعتمد على الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني في تواصله، بل يستخدم خطوط الهاتف الأرضية في الاستوديوهات، بمساعدة زوجته وشريكته في الإنتاج إيما توماس.

وأوضح ديمون، خلال حديثه مع مجلة «بيبول» أثناء الترويج لفيلم «الأوديسة»، أن طريقة تواصل نولان معه لعرض دور البطولة في فيلمه الجديد كانت مختلفة عن المعتاد، إذ تلقى رسالة من توماس تخبره بوجود مكالمة مرتقبة مع المخرج، قبل أن يتلقى اتصالاً من رقم مجهول.

وقال ديمون إن توماس أبلغته مسبقاً بأن نولان لا يملك هاتفاً محمولاً، موضحاً أن المكالمة جاءت لاحقاً من خط أرضي في استوديوهات «يونيفرسال»، الأمر الذي جعله يرد على رقم غير معروف، قبل أن يكتشف أن المتصل هو نولان نفسه. وأضاف ديمون أنه اعتقد في البداية أن الاتصال يأتي بهدف تجديد التعاون بعد النجاح الكبير لفيلم «أوبنهايمر»، إلا أن المحادثة انتهت بعرض دور أوديسيوس عليه في فيلم نولان المقتبس من الملحمة الإغريقية الشهيرة «الأوديسة» للشاعر هوميروس.

ويُعرف نولان بأسلوبه المختلف في التعامل مع التكنولوجيا، إذ يفضل كتابة السيناريوهات على جهاز كمبيوتر غير متصل بالإنترنت، ويتجنب استخدام البريد الإلكتروني، كما لا يحمل هاتفاً ذكياً، في محاولة للحفاظ على تركيزه الكامل أثناء العمل.