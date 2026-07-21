«تجربة فان غوخ الغامرة» بزاوية 360 درجة

تحوّلت قاعات معرض «تجربة فان غوخ الغامرة» في العاصمة اللاتفية ريغا إلى مساحة نابضة بالألوان والحركة، حيث يجد الزوار أنفسهم داخل لوحات الفنان الهولندي الشهير فينسنت فان غوخ، في تجربة فنية حديثة تعيد تقديم أعماله الخالدة باستخدام أحدث تقنيات العرض الرقمي.

ويقدم المعرض، الذي يستقطب عشاق الفن من مختلف الأعمار، تجربة بصرية تعتمد على إسقاطات رقمية بزاوية 360 درجة تغطي جدران المكان وأرضيته، لتغمر الزائر في تفاصيل لوحات فان غوخ الشهيرة من ضربات فرشاته المميزة إلى عوالمه المليئة بالألوان والتعبير العاطفي.

لا يكتفي المعرض بعرض الأعمال الفنية بصورتها التقليدية، بل يوظف المؤثرات الصوتية وتقنيات السرد التفاعلي لنقل الزوار في رحلة داخل حياة الفنان ومسيرته الإبداعية، مقدماً قراءة مختلفة لأعماله التي أصبحت من أبرز رموز الفن العالمي.

ويأتي تنظيم «تجربة فان غوخ الغامرة» ضمن موجة عالمية من المعارض التي تعيد تقديم روائع كبار الفنانين باستخدام التكنولوجيا، بهدف جذب جمهور جديد إلى الفنون البصرية، وفتح مساحات مبتكرة للحوار بين التراث الفني والتطور الرقمي.

وتعد أعمال فان غوخ، الذي عاش في القرن التاسع عشر، من أكثر الأعمال تأثيراً في تاريخ الفن، فمازالت لوحاته، مثل «ليلة النجوم» و«عباد الشمس»، تلهم الفنانين والجمهور حول العالم، وتجد اليوم طريقاً جديداً للوصول إلى الأجيال الشابة عبر التجارب الرقمية الحديثة.