موضة أم فخ؟.. ماهي قصة «بنطال زارا» الذي تحول إلى كابوس لمستخدميه

تحول أحد تصاميم «زارا» إلى ظاهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون عشرات المقاطع التي توثق تعثرهم وسقوطهم أثناء ارتداء بنطال واسع الساقين، أطلق عليه البعض ساخراً لقب «بنطال زارا القاتل».

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن البنطال، الذي يُباع عبر الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية مقابل نحو 45 دولاراً، أصبح محور نقاش واسع على منصة «تيك توك»، حيث نشر مستخدمون مقاطع فيديو تحت وسم #zaratrousers يوثقون فيها إصابات طفيفة تعرضوا لها بعد تعثرهم بطول البنطال واتساعه.

وأظهرت إحدى صانعات المحتوى يديها وقد أصيبتا بجروح بعد سقوطها على الأرض، معلقةً: «ضحية جديدة لبنطال زارا»، فيما شاركت أخرى تسجيلاً التقطته كاميرا منزلها، يوثق لحظة تعثرها فور خروجها من المرآب، قبل أن تسقط بسبب البنطال الطويل، داعية إلى إضافة تحذير بشأن مخاطر ارتدائه.

وامتلأت منصات التواصل بتعليقات ساخرة، إذ شبّه بعض المستخدمين القصة بفيلم وثائقي محتمل، بينما وصف آخرون أنفسهم بـ«ضحايا البنطال»، في إشارة إلى تكرار الحوادث بين مرتديه.

ورغم أن بعض المستخدمين لجؤوا إلى تقصير البنطال لتفادي المشكلة، رأى آخرون أن السبب لا يقتصر على طوله، بل يرتبط أيضاً باتساع قصته وطبيعة القماش، خصوصاً عند ارتدائه مع الأحذية المفتوحة، ما يزيد احتمالات التعثر أثناء المشي.

وعلى الرغم من الجدل، لا يزال البنطال يحظى بإقبال من محبي الموضة، بفضل تصميمه العصري وسعره المناسب واحتوائه على جيوب وحزام خصر مرن، وهي مزايا يرى كثيرون أنها نادراً ما تجتمع في تصميم واحد، حتى وإن ارتبط اسمه على الإنترنت بسلسلة من حوادث السقوط.