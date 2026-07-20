خلال احتفالهم بكأس العالم.. وفاة مراهق في إسبانيا

توفي مراهق يبلغ من العمر 13 عاماً في سيوداد رودريغو، غرب إسبانيا، ليل الأحد، إثر انهيار نافورة، خلال الاحتفال بفوز منتخب بلاده بلقب "بطل كأس العالم 2026" لكرة القدم، حسبما أعلنت بلدية المدينة.

وقالت البلدية عبر فيسبوك: "تُعرب بلدية سيوداد رودريغو عن بالغ حزنها، وتتقدم بتعازيها في وفاة الفتى البالغ 13 عاماً، ما كان ينبغي أن يكون احتفالاً بفوز المنتخب الإسباني بكأس العالم لكرة القدم تحوّل إلى مأساة"، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين الآخرين.

وأوضحت خدمات الطوارئ في منطقة كاستيا إي ليون عبر منصة "إكس"، صباح الاثنين أنه: "بعد دقائق من الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي، تلقّت فرق الإنقاذ عدة اتصالات بشأن انهيار نافورة على عدد من الأشخاص"، مشيرةً إلى إصابة شاب آخر أيضاً.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، صعد عدد من المحتفلين للنافورة التي "انهارت" تحت ثِقَلهم.

يُشار إلى أن تم تتويج المنتخب الإسباني بلقبه المونديالي الثاني، بعد أول تتويج له قبل 16 عاماً في نهائيات جنوب أفريقيا 2010، بعد فوزه الأحد على نظيره الأرجنتيني "بطل 2022"، بهدف سجله فيران توريس في الدقيقة 106 من المباراة النهائية التي احتكم فيها الفريقان إلى شوطين إضافيين.

واحتفل الإسبان باللقب العالمي في كل أنحاء البلاد حتى ساعات متأخرة من الليل.