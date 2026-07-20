بعد خسارة الأرجنتين.. «محمد هنيدي» يعلّق: دعينا عليهم ووصلوا النهائي، شجعناهم خسروا

علّق الفنان المصري، محمد هنيدي، بطريقة طريفة على خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، عقب انتهاء المباراة التي أُقيمت على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيويورك الأميركية، أمس الأحد.

وقال هنيدي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "دعينا عليهم وقرينا وحسدناهم ووصلوا النهائي، شجعناهم خسروا النهائي، كنا نشجعهم من الأول بقى، مبروك لإسبانيا".