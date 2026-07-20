العالم عاش 120 دقيقة بدون فيسبوك وإنستغرام .. هل انتبه أحد ؟

شهدت منصتا فيسبوك وإنستغرام، عطلاً فنياً مفاجئاً استمر قرابة 120 دقيقة، أول من امس، ما تسبب في اضطراب خدماتهما لدى آلاف المستخدمين حول العالم، قبل أن تبدأ الخدمات في العودة تدريجياً إلى طبيعتها.

جاء ذلك وسط غياب أي توضيح رسمي من شركة ميتا المالكة للمنصتين بشأن أسباب الخلل.

ومع بدء العطل، سجل موقع Downdetector المتخصص في متابعة أعطال الخدمات الرقمية ارتفاعاً ملحوظاً في شكاوى المستخدمين، إذ تلقى 4808 بلاغات من مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة حتى الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، بينما بلغت بلاغات مستخدمي إنستغرام 2829 شكوى حتى الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت بيانات الموقع أن نسبة كبيرة من مستخدمي فيسبوك واجهت صعوبات في الوصول إلى الموقع الإلكتروني، فيما تركزت الشكاوى الأخرى على تسجيل الدخول والاتصال بالخوادم.

وخلال فترة الانقطاع، فوجئ عدد من مستخدمي فيسبوك بظهور رسالة تفيد بأن "الحساب غير متاح مؤقتاً بسبب مشكلة في الموقع"، مع مطالبتهم بإعادة المحاولة بعد دقائق.

كما أبلغ مستخدمون عن مشكلات في تحديث الصفحة الرئيسية، وصعوبات في تسجيل الدخول، وتعطل بعض وظائف تطبيق إنستغرام، بينما استمرت نسخة تطبيق فيسبوك على الهواتف الذكية في العمل بصورة طبيعية لدى بعض المستخدمين لكن بعض التقارير قالت أن كثيرين لم ينتبهوا لهذا العطل لانشغالهم بترقب نهائي كأس العالم.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإن الاضطرابات لم تقتصر على الولايات المتحدة، إذ أظهر فحص أجرته الوكالة أن عملية تسجيل الدخول إلى فيسبوك وإنستغرام في سنغافورة لم تكن مستقرة خلال فترة العطل، في مؤشر على اتساع نطاق الخلل ليشمل عدة مناطق حول العالم.

ومع مرور الوقت، بدأت مؤشرات الأعطال في التراجع، حيث انخفضت البلاغات المسجلة على موقع Downdetector بالتزامن مع استعادة المنصتين لخدماتهما تدريجياً، قبل أن تعودا للعمل بصورة طبيعية ويتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول واستخدام الخدمات دون ظهور رسائل الخطأ التي صاحبت العطل.

كما أظهرت بيانات الموقع أن الشكاوى توزعت بين تعطل الخدمة بالكامل ومشكلات تسجيل الدخول والاتصال بالخوادم.

ورغم عودة الخدمات إلى طبيعتها بعد نحو ساعتين من الاضطرابات، لم تصدر شركة ميتا أي بيان رسمي يوضح أسباب العطل أو يكشف طبيعة الخلل التقني الذي أدى إلى توقف خدمات فيسبوك وإنستغرام وماسنجر بشكل مؤقت.