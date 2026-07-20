(جعلتنا سعداء بما فيه الكفاية) .. الصحافة الأرجنتينية تودع ميسي وتمسح دموعه بعد الخسارة

خيّم الحزن على عناوين الصحف الأرجنتينية بعد خسارة منتخب بلادها نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا بهدف نظيف بعد التمديد، لكن الإشادة بليونيل ميسي طغت على مرارة الهزيمة، إذ اعتبرت وسائل الإعلام أن القائد أنهى مسيرته المونديالية بصورة تليق بأسطورة كرة القدم، بعدما قاد جيلا كاملا وأعاد للجماهير حب المنتخب الوطني.

ورغم ضياع فرصة التتويج بالنجمة الرابعة، أجمعت الصحف الأرجنتينية على أن ميسي خرج مرفوع الرأس، بعدما قدم بطولة استثنائية في سن التاسعة والثلاثين، أنهاها بـ8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

"كلارين": ميسي علّم جيلا كاملا معنى عدم الاستسلام

اختارت صحيفة "كلارين" تسليط الضوء على الجانب الإنساني لمسيرة ميسي، مؤكدة أن النجم الأرجنتيني "حاول حتى النهاية، وعلم جيلا كاملا عدم الاستسلام بعد أن فقدوا حب المنتخب".

وأضافت الصحيفة أن آخر صورة لميسي في كأس العالم ستبقى خالدة، بعدما ظهر بالميدالية الفضية، وشارة القيادة على ذراعه، والدموع على وجهه، وسط هتافات الجماهير التي ودعته باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وأشارت إلى أن ميسي، رغم تقدمه في العمر، أنهى البطولة بأرقام استثنائية، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 أخرى.

"لا ناسيون": دموع القائد.. شكرا ليونيل

أما صحيفة "لا ناسيون" فعنونت: "دموع القائد.. يبكي ميسي، والأرجنتين تعانقه: شكرا ليونيل، لقد جعلتنا سعداء بما فيه الكفاية".

وأكدت الصحيفة أن القائد وزملاءه فشلوا في تتويج مشوار عالمي استثنائي بلقب جديد، لكنهم تركوا إرثًا كبيرًا بعد سنوات من النجاحات والإنجازات التي أعادت الأرجنتين إلى واجهة كرة القدم العالمية.



"كرونيكا": أسطورة

واختارت صحيفة "كرونيكا" عنوانا مختصرا لكنه يحمل الكثير من المعاني: "أسطورة".

وتحدثت عن دموع ميسي عقب الخسارة أمام إسبانيا، وعن التصفيق الحار الذي تلقاه من الجماهير الأرجنتينية، مؤكدة أن اللاعب الذي اقترب من إضافة نجمة عالمية ثانية إلى مسيرته، حظي بتكريم يليق بمكانته التاريخية.

"بيرفيل": هزيمة قاسية لا تفسد كأس عالم لا تُنسى

صحيفة "بيرفيل" ركزت على الجانب الفني للنهائي، مشيرة إلى أن إسبانيا فرضت سيطرتها منذ البداية وحتى النهاية، بينما صمدت الأرجنتين في مباراة صعبة ومعقدة قبل أن يحسم فيران توريس المواجهة في الوقت الإضافي.

وأوضحت الصحيفة أن إصابتين أثرتا على خطط المنتخب الأرجنتيني، وأن الحارس إيميليانو مارتينيز حاول الحفاظ على آمال فريقه، لكن ذلك لم يكن كافيًا أمام التفوق الإسباني.

وأكدت أن الخسارة لا تلغي بطولة عالمية لا تُنسى قدمها المنتخب الأرجنتيني.

"لاكابيتال": دموع ميسي.. نهاية عصر وبداية أسطورة

من جانبها، كتبت صحيفة "لاكابيتال": "دموع ميسي، دموع الجميع: نهاية عصر وبداية أسطورة". وقالت إن النجم الأرجنتيني انهار بعد صافرة النهاية في آخر ظهور له بكأس العالم، لكنه تلقى تحية استثنائية وتصفيقا حارا من مختلف أرجاء الملعب، في لحظة وداع مؤثرة.



"باجينا 12": شكرا السكالونيتا.. تبقى الأفراح والذكريات

أما صحيفة "باجينا 12" فعنونت: "الأرجنتين خسرت النهائي أمام إسبانيا ولم تتمكن من الحصول على النجمة الرابعة". وأضافت: "شكرا السكالونيتا.. تبقى الأفراح، الذكريات، ولبرهة، الآلام".

ورأت الصحيفة أن المنتخب أنهى خمس سنوات من الهيمنة الكبيرة بعد مباراة صعبة لم يجد فيها الحلول، باستثناء تألق ديبو مارتينيز، معتبرة أن إسبانيا كانت بطلة عادلة.

"مينوتو أونو": أبطال رغم كل شيء

اختار موقع "مينوتو أونو" عنوانا أكثر تفاؤلا: "أبطال على أي حال". وأكد أن الأرجنتين خسرت في الوقت الإضافي أمام إسبانيا، لكنها خرجت من البطولة محتفظة بصورة منتخب قدم سنوات من النجاحات وترك بصمة تاريخية.

"إل ديستابي": ملحمة الصمود حتى النهاية

أما موقع "إل ديستابي" فتحدث عن "ملحمة الصمود حتى النهاية"، مشيرا إلى ألم ميسي، ولعب المنتخب الأرجنتيني جزءا من المباراة بعشرة لاعبين، إضافة إلى تصريحات المدرب ليونيل سكالوني الغامضة بشأن مستقبله بعد الخسارة.

وداع أسطورة قبل أن يكون خسارة نهائي

ورغم مرارة السقوط أمام إسبانيا، اتفقت الصحافة الأرجنتينية على أن ليلة النهائي لم تكن مجرد خسارة لقب، بل كانت لحظة وداع حقبة كاملة قادها ليونيل ميسي.

فقد غادر القائد البطولة دون الكأس، لكنه ترك خلفه إرثا لا يُقاس بالألقاب فقط، بعدما أعاد للجماهير الأرجنتينية الفخر بمنتخبها، وحوّل سنوات الانتظار إلى واحدة من أجمل قصص كرة القدم الحديثة.