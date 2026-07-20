مات ديمون: كريستوفر نولان لا يستعمل هاتفاً محمولًا ويتصل بالممثلين بالهاتف الأرضي

كشف نجم فيلم "الأوديسة" الممثل مات ديمون كيف يعتمد المخرج الشهير كريستوفر نولان وزوجته إيما توماس على خطوط الهاتف الأرضية لترتيب مقابلات اختيار الممثلين، قائلًا إن المخرج الشهير لا يزال حتى الآن لا يملك هاتفًا محمولًا.

وفي حديثه مع مجلة PEOPLE أثناء الترويج لفيلم "الأوديسة"، روى ديمون كيف تواصل معه نولان ليعرض عليه الدور الرئيسي في أحدث أفلامه الملحمية، كاشفًا عن العملية غير التقليدية وراء العمل مع أحد أكثر مخرجي هوليوود تأثيرًا.

ولأن نولان لا يستخدم هاتفًا محمولًا ولا يتواصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، قال ديمون إن المكالمة تبدأ دائمًا بإشعار مسبق من زوجة المخرج وشريكته في الإنتاج، إيما توماس، وقال: أرسلت لي إيما رسالة نصية تسألني: 'هل أنت متفرغ لإجراء مكالمة اليوم؟ لأن كريس، كما هو معروف، لا يملك هاتفًا". وعادةً ما يُبلغ توماس الممثلين بمكالمة قادمة قبل أن يتصل نولان من أي خط أرضي متاح في استوديوهات يونيفرسال. وأوضح دامون: "ثم تتلقى مكالمة من رقم مجهول، لأنك ببساطة ترد على خط من استوديوهات يونيفرسال". وعندما جاءت المكالمة أخيرًا، افترض دامون في البداية أنها مجرد فرصة للتواصل مجددًا بعد نجاح فيلم "أوبنهايمر"، الذي انتهى عرضه في موسم الجوائز قبل أشهر قليلة. ولكن أدت تلك المحادثة في النهاية إلى اختيار دامون لتجسيد دور أوديسيوس في فيلم نولان المقتبس عن ملحمة هوميروس الكلاسيكية، الأوديسة.

ويضم طاقم التمثيل أيضًا آن هاثاواي، وتوم هولاند، وروبرت باتينسون، وزيندايا، وتشارليز ثيرون، ولوبيتا نيونغو، وإليوت بيج، وسامانثا مورتون.

وعلى الرغم من عمله المتكرر مع العديد من الممثلين أنفسهم، صرّح نولان بأنه لا يكتب الشخصيات وهو يضع في اعتباره ممثلين محددين.

وقال نولان لمجلة "بيبول": "أحاول ببساطة اكتشاف الشخصيات من خلال عملية الكتابة".

ومن المعروف أن نولان يرفض استخدام التكنولوجيا، فهو يفضل كتابة السيناريوهات على جهاز كمبيوتر غير متصل بالإنترنت، ويرفض استخدام البريد الإلكتروني، ولا يحمل هاتفًا ذكيًا.