طفل يتعرض لصاعقة كهربائية وهو يلعب ألعاب فيديو في منزله

كان فلاد سكوريدين، البالغ من العمر 13 عاماً، يلعب ألعاب الفيديو على حاسوبه في غرفة نومه في سايبرس (هيوستن) عندما ضربه البرق متسببا بنوبة هلع لدى الطفل وحريق صغير في علية المنزل.

وأخبر المراهق قناة KPRC 2 أنه يعتقد أن البرق ضرب شجرة قريبة، ثم انتقل إلى داخل المنزل، ومرر تياراً كهربائياً عبر جزء معدني من مكتبه كان يلامس جلده.

وقال فلاد لقناة KPRC 2: "كنت جالساً هنا، كل شيء على ما يرام. كنت ألعب، لم أكن أتوقع أي شيء. بصراحة، ظننت أنني سأموت. لم أعتقد أنني سأنجو من ذلك."

وأفادت شرطة مقاطعة هاريس، المنطقة الرابعة، أن التيار الكهربائي انتقل عبر أسلاك المنزل وتسبب في حريق صغير في العلية. وتم فحص فلاد من قبل فرق الإسعاف، لكنه لم يحتج إلى الذهاب إلى المستشفى.

وعلقت وسائل إعلام قائلة أنه عندما تضرب الصواعق في مكان قريب، يمكن أن تنتقل الكهرباء عبر أسلاك المنزل، أو أنابيب المياه، أو خطوط الهاتف، أو غيرها من المواد الموصلة. إذا لمس شخص ما جسماً موصلاً - مثل الأجهزة الإلكترونية الموصولة بمقبس كهربائي، أو التركيبات المعدنية، أو الأجهزة المنزلية - فقد يصبح جزءاً من مسار التيار الكهربائي.

وتوصي هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بتجنب ملامسة المعدات الكهربائية وأنابيب المياه أثناء العواصف الرعدية. وهذا يعني الانتظار حتى انقضاء العاصفة قبل استخدام الأجهزة الإلكترونية السلكية، أو الاستحمام، أو غسل الأطباق.

وعلى الرغم من أن تعرض جهاز ألعاب للصعق الكهربائي قد يبدو سيناريو نادر الحدوث، إلا أن الخبراء يقولون إنه تذكير بأن الكهرباء تسلك دائمًا أسهل مسار، وقد يمر هذا المسار أحيانًا عبر منزلك.