بسلاح لا يُصدق.. رجل يحاول سرقة بنك بأغرب طريقة

في واقعة أثارت الدهشة في ولاية ماريلاند الأميركية، حاول رجل تنفيذ عملية سطو على أحد البنوك مستخدماً قطة صغيرة اختطفها قبل دقائق من متجر للحيوانات الأليفة، إلا أن محاولته انتهت بالفشل بعد تدخل الشرطة سريعاً، بينما نجت القطة، التي تُدعى "ماغنوليا"، دون أن تُصاب بأذى.

وأظهرت كاميرات المراقبة رجلاً يرتدي قميصاً فاتح اللون وقبعة سوداء وهو يدخل متجر "بيت سبلايز بلس" في مدينة بيلتسفيل، قبل أن يفتح قسم تبني القطط مستخدماً مفتاحاً كان معلقاً بالقرب من المكان، ويختطف قطة صغيرة سوداء وبيضاء تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، ثم يفر مسرعاً باتجاه فرع قريب لبنك "بي إن سي" داخل المركز التجاري نفسه.

وقالت ستيفاني ستوليتش، من جمعية إنقاذ قطط بيلتسفيل المجتمعية، إنها تلقت اتصالاً من موظف في متجر الحيوانات الأليفة، أبلغها فيه بأن شخصاً سرق القطة من قسم التبني.

وأضافت: «عندما وصلت رأيت عدداً كبيراً من سيارات الشرطة، وظننت في البداية أن هذه استجابة مبالغ فيها لسرقة قطة، لكنني علمت لاحقاً أن جميع العناصر كانوا يتجهون إلى البنك».

ووفقاً لشهادتها، دخل الرجل إلى البنك وهو يحمل القطة بين ذراعيه، ثم توجه إلى إحدى الموظفات وسألها إن كانت تستطيع الاحتفاظ بها، قبل أن يسلم موظف الصرافة ورقة كتب فيها: «أعطني كل نقودك».

لكن محاولة السطو لم تستمر طويلاً، إذ وصلت الشرطة خلال دقائق وألقت القبض على المشتبه به داخل البنك، فيما أُعيدت القطة سالمة.

وأكدت شرطة مقاطعة برينس جورج توقيف الرجل، بينما أوضح موظفو متجر الحيوانات الأليفة أنه كان يتردد على المتجر بشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية، وكان يتجه في كل مرة مباشرة إلى القطة "ماغنوليا".

وذكرت محطة NBC أن القطة نجت من الحادث، ولا تزال متاحة للتبني، بعد أن تحولت، دون إرادتها، إلى بطلة واحدة من أغرب محاولات السطو التي شهدتها الولاية.