عودة خدمات «إنستغرام» و«فيسبوك» تدريجياً بعد عطل طال مستخدمين حول العالم

عادت خدمات منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» تدريجياً، ظهر اليوم الأحد، بعد عطل تقني أدى إلى تأثر عدد من المستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم.

وكان مستخدمون قد أبلغوا عن مشكلات شملت تعذر تحميل الصفحة الرئيسية، وصعوبة نشر المحتوى والقصص، وظهور رسائل خطأ عند محاولة الوصول إلى بعض الخدمات، فيما سجلت مواقع متخصصة في رصد الأعطال ارتفاعاً ملحوظاً في البلاغات خلال فترة الانقطاع.

ومع مرور الوقت، أفاد مستخدمون بعودة المنصتين للعمل بشكل طبيعي، بينما انخفضت البلاغات المتعلقة بالعطل تدريجياً، في إشارة إلى استعادة الخدمات لمعظم المستخدمين.

ولم تصدر شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، حتى الآن توضيحاً رسمياً بشأن أسباب العطل أو نطاقه، أو المدة التي استغرقها إصلاح الخلل.