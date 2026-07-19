بلاغات عن تعطل «إنستغرام» و«فيسبوك» في عدة دول حول العالم

أفاد مستخدمون في مناطق مختلفة حول العالم بحدوث اضطرابات في خدمات منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك»، تمثلت في بطء تحميل الصفحات، وتعذر تحديث الصفحة الرئيسية، وصعوبة الوصول إلى بعض المنشورات والقصص.

وتداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن تأثر خدمات المنصتين، فيما أظهرت مواقع متخصصة في رصد الأعطال الإلكترونية ارتفاعاً في عدد البلاغات الواردة من عدة دول.

ولم تصدر شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، حتى الآن بياناً رسمياً بشأن سبب الاضطرابات أو نطاقها، في وقت استمر فيه بعض المستخدمين بالإبلاغ عن مشكلات متفاوتة في الوصول إلى الخدمات.