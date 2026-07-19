تتويج الفائزين بمزاينة رطب الشيشي

شهدت فعاليات «ليوا للرطب»، أمس، تتويج الفائزين في مزاينة رطب الشيشي، وسط أجواء تراثية متميزة، تنافس فيها نخبة من مزارعي الدولة لتقديم أفضل إنتاج من هذا الصنف المتميز، ضمن فعاليات المهرجان الذي تنظّمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتواصل مسابقاته وأجنحته المتنوعة استقطاب المشاركين والزوار حتى 23 يوليو الجاري. وأسفرت النتائج عن فوز زايد عيسى مبارك عيسى المنصوري بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني بخيتة أحمد حمد المنصوري، في حين نال المركز الثالث فهد فريح محمد فريح القبيسي.

ورصدت اللجنة المنظمة 15 جائزة للمسابقة بقيمة إجمالية بلغت 397 ألف درهم.