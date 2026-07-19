«عهدنا جميعاً.. نصون الاتحاد» فيلم وثائقي يؤرخ لذاكرة الوطن

أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم، احتفاءً بـ«يوم عهد الاتحاد»، فيلماً وثائقياً قصيراً بعنوان «عهدنا جميعاً.. نصون الاتحاد»، يستحضر إحدى أبرز المحطات التاريخية في مسيرة دولة الإمارات، ويجسد قيم الوحدة والوفاء والانتماء التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، تأكيداً على أن الاتحاد سيبقى الركيزة الراسخة لمسيرة التنمية والازدهار، وأن الحفاظ على مكتسباته مسؤولية وطنية مشتركة.

ويحمل الفيلم رسالة وطنية تعبر عن التزام أبناء الإمارات، من مختلف الفئات والأعمار، مواصلة مسيرة العطاء، وصون المنجزات التي تحققت منذ قيام الاتحاد، واستلهام رؤية الآباء المؤسسين في ترسيخ قيم الولاء والهوية الوطنية، وتعزيز روح التلاحم المجتمعي بين أفراد الوطن. ويأخذ الفيلم المشاهد في رحلة عبر ذاكرة الوطن، من خلال عرض مشاهد وصور ووثائق أرشيفية توثق اللقاءات التاريخية التي جمعت المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الحكام، والتي توجت بتوقيع وثيقة الاتحاد، وإقرار دستور الدولة، وإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يبرز الفيلم الرؤية الاستثنائية والإرادة المشتركة التي أسست نموذجاً اتحادياً فريداً، أصبح مثالاً عالمياً في الوحدة والاستقرار والتنمية المستدامة. ويستعرض الفيلم كيف أصبح الاتحاد مصدر قوة ومنعة للدولة، وأساساً للإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها الإمارات في مختلف المجالات، مستلهماً نهج القيادة الرشيدة في تعزيز تماسك المجتمع، وترسيخ قيم المشاركة والعطاء.

وأكد الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، عبدالله عبدالعالي الحميدان، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل مناسبة وطنية خالدة، نستذكر فيها الرؤية الحكيمة والعزيمة الراسخة للآباء المؤسسين الذين وضعوا الأسس الأولى لوطن آمن بأن الاتحاد هو سر القوة وضمان المستقبل.

وقال إن استحضار هذه اللحظات التاريخية من خلال الفيلم الوثائقي يمثل رسالة وفاء وعرفان لقادة صنعوا المستقبل، ورسالة للأجيال بأن الاتحاد ليس مجرد ذكرى وطنية، بل عهد متجدد ومسؤولية مشتركة للحفاظ على مكتسبات الوطن، وتعزيز مسيرته نحو الريادة.

وأشار الحميدان إلى حرص هيئة زايد لأصحاب الهمم على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات الوطنية، التي تعزز قيم الولاء والانتماء والهوية الإماراتية، انطلاقاً من رسالتها في تمكين أصحاب الهمم، وترسيخ دورهم كشركاء فاعلين في التنمية.

وأضاف أن الفيلم يؤكد أن أصحاب الهمم يمثلون جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع الإماراتي، وأن إنجازاتهم وإسهاماتهم تجسد قيم الاتحاد القائمة على الشمول والتمكين، حيث يواصلون مشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن وتجديد عهد الوفاء للاتحاد والقيادة الرشيدة.