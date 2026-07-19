«زهرة الجثة» تتفتح في كاليفورنيا وتستقطب عشاق النباتات النادرة

استقطبت «زهرة الجثة»، إحدى أندر النباتات وأكثرها غرابة في العالم، أعداداً كبيرة من الزوار إلى مكتبة هنتنغتون ومتحف الفن والحدائق النباتية في مدينة سان مارينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، تزامناً مع تفتحها النادر الذي لا يحدث إلا مرة كل عدة سنوات.

ويحرص عشاق النباتات والباحثون على متابعة هذه الظاهرة الطبيعية الفريدة، إذ تشتهر زهرة الجثة، المعروفة علمياً باسم Titan Arum، بإزهارها قصير العمر، الذي لا يستمر عادة سوى 24 إلى 48 ساعة، ما يجعل مشاهدتها حدثاً استثنائياً يجذب آلاف الزوار.

واكتسبت الزهرة اسمها الشهير بسبب الرائحة النفاذة التي تطلقها عند تفتحها، والتي تشبه رائحة اللحم المتحلل، وهي آلية طبيعية طورتها لجذب الحشرات الملقحة، مثل الذباب والخنافس، التي تنجذب عادة إلى الروائح المنبعثة من المواد العضوية المتحللة. وتعد هذه النبتة من أكبر النباتات المزهرة في العالم، إذ يمكن أن يصل ارتفاعها إلى أكثر من ثلاثة أمتار، بينما تنمو بصورة طبيعية في الغابات الاستوائية بجزيرة سومطرة الإندونيسية، قبل أن تنتقل إلى الحدائق النباتية العالمية ضمن برامج الحفاظ على الأنواع النادرة.

ويحول تفتح «زهرة الجثة» الحدائق النباتية إلى وجهة يقصدها الجمهور والمهتمون بعالم النبات، حيث يترقبون لحظة الإزهار النادرة التي تجمع بين الدهشة العلمية والفضول الطبيعي، رغم الرائحة القوية التي تعد السمة الأكثر شهرة لهذه النبتة الفريدة.