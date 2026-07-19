الأرض ترتدي الأرجوان.. سحر اللافندر يزهر في إسبانيا

تتحوّل بلدة بريويغا الإسبانية الواقعة في مقاطعة غوادالاخارا إلى لوحة طبيعية ساحرة خلال موسم ازدهار اللافندر، حيث تستقبل آلاف الزوّار الراغبين في مشاهدة الحقول الممتدة التي تغطيها درجات اللون الأرجواني، في مشهد أصبح من أبرز المعالم السياحية الصيفية في إسبانيا.

وتشتهر المنطقة بزراعة اللافندر الذي يُستخدم في إنتاج الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والعطور، فيما أصبح موسم الإزهار مناسبة سنوية تجمع بين السياحة الريفية والتجارب الحسية، من خلال جولات المشي بين الحقول والفعاليات المرتبطة بالنبات العطري.

ويُعد توقيت الإزهار عاملاً مهماً في جذب الزوار، إذ لا تستمر هذه اللوحة الطبيعية طويلاً، فبعد أسابيع قليلة من تحول الحقول إلى اللون الأرجواني تبدأ عمليات الحصاد لاستخراج الزيوت العطرية، ما يجعل زيارة بريويغا خلال منتصف يوليو تجربة موسمية فريدة.