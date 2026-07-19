«صحافي عاطل عن العمل».. يسلط الضوء على فقدان الدور والمكانة في عالم يتغير بسرعة

في مساحة تجمع بين الفن والتكنولوجيا وأسئلة المستقبل، قدّم الفنان الأميركي جوش كلاين عملاً لافتاً بعنوان «صحافي عاطل عن العمل» ، خلال معرض فريز لندن للفن المعاصر، ليطرح من خلاله واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في العصر الحديث: مستقبل العمل الإبداعي والإنساني في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

ولا يقدّم العمل قصة صحافي فقد وظيفته فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصبح رمزاً لتحولات عميقة يعيشها قطاع الإعلام، حيث تواجه المهنة أسئلة صعبة حول دور الصحافي التقليدي، وطبيعة إنتاج الأخبار، ومستقبل العاملين في الصناعات الإبداعية أمام صعود الأتمتة والأنظمة الذكية.

واختار كلاين شخصية الصحافي العاطل عن العمل بوصفها صورة تختصر مرحلة انتقالية يعيشها العالم، إذ لم تعد التحديات مرتبطة فقط بالأزمات الاقتصادية أو تغير نماذج المؤسسات الإعلامية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بظهور تقنيات قادرة على معالجة المعلومات وإنتاج النصوص والصور بسرعة كبيرة، ما يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والأداة التي يستخدمها.

ويعرف جوش كلاين بأعماله التي تتناول تأثير التكنولوجيا في الحياة اليومية، وعلاقة الإنسان بالأنظمة الرقمية والاقتصاد الحديث، وغالباً ما تتمحور مشاريعه حول الأسئلة التي تطرحها الأتمتة والبيانات والذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف والخصوصية والهوية.

ومن خلال «صحافي عاطل عن العمل»، يحوّل الفنان قضية تبدو مهنية إلى موضوع إنساني أوسع، إذ يسلط الضوء على شعور فقدان الدور والمكانة في عالم يتغير بسرعة، وعلى القلق الذي يرافق العديد من المهن التي تعتمد على الإبداع والمعرفة.

فالصحافي في العمل ليس مجرد موظف فقد مصدر رزقه، بل يمثل شريحة من العاملين الذين يجدون أنفسهم أمام واقع جديد يتطلب إعادة تعريف مهاراتهم وأدوارهم، في وقت تتغير فيه الأدوات والأساليب التقليدية للإنتاج.

ويحمل العمل بعداً خاصاً في ظل النقاش العالمي المتزايد حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الإعلام. فبينما توفر التقنيات الجديدة إمكانات هائلة في جمع المعلومات وتحليل البيانات وتسريع صناعة المحتوى، تثير في الوقت نفسه تساؤلات حول القيم التي لاتزال مرتبطة بالخبرة البشرية، مثل الحس النقدي، وفهم السياق، والقدرة على بناء الثقة مع الجمهور.

ومن هذه الزاوية، لا يبدو «الصحافي العاطل عن العمل» تنبؤاً حتمياً بانتهاء المهنة، بقدر ما هو دعوة للتفكير في شكلها المقبل، وفي كيفية إعادة تشكيل العلاقة بين الصحافي والتكنولوجيا.

ويُعد معرض فريز لندن واحداً من أبرز الأحداث العالمية في مجال الفن المعاصر، حيث يجمع أعمال فنانين من مختلف أنحاء العالم، ويمنح مساحة للمشاريع التي تتعامل مع قضايا المجتمع والسياسة والاقتصاد والثقافة.

وقد انسجم عمل كلاين مع طبيعة المعرض، الذي لا يكتفي بعرض الجماليات البصرية، بل يقدم الفن بوصفه أداة للتأمل في التحولات الكبرى التي يعيشها الإنسان.