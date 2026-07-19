«شات جي بي تي» يسهّل البحث عن الملفات

أعلنت OpenAI عن تحديث جديد لميزة البحث في «شات جي بي تي» يسهّل على المستخدمين العثور على المحادثات القديمة والمشاريع والملفات والصور من مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين عشرات المحادثات للعثور على محتوى سبق إنشاؤه أو رفعه.

وقبل هذا التحديث، كانت ميزة البحث في الشريط الجانبي تقتصر على البحث داخل المحادثات فقط، بينما لم يكن بالإمكان الوصول إلى الملفات المرفوعة أو المشاريع أو الصور التي أنشأها «شات جي بي تي». أما الآن، فقد أصبحت الميزة متاحة على الويب وتطبيقي «iOS» و«أندرويد» لجميع المستخدمين، بما في ذلك أصحاب الحسابات المجانية.

ويمكن للمستخدم بدء البحث مباشرة من الشريط الجانبي في «شات جي بي تي» كما كان سابقاً، لكن مع فارق مهم، إذ أصبحت نتائج البحث تشمل جميع المحتويات المحفوظة في الحساب، وليس المحادثات فقط.

كما يتيح التحديث استخدام فلاتر لتحديد نوع المحتوى المطلوب، مثل البحث عن الصور فقط، أو الملفات.