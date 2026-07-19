مهرجان الدار البيضاء يكرّم سماح أنور

انطلقت الدورة ​السابعة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم ‌العربي ​في المغرب أول من أمس، ببرنامج يشمل نحو 30 فيلماً في المنافسة الرسمية مع تكريم الممثلة المصرية ⁠سماح أنور، والمخرج المغربي أحمد بولان.

ويعرض المهرجان 12 فيلماً ضمن مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية ‌الطويلة و17 فيلماً ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى عدد ‌من الأفلام ضمن برنامج (قصص عربية) ‌غير التنافسي.

وتتشكّل لجنة تحكيم ‌المهرجان برئاسة ‌المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي وعضوية الممثل المصري ​محمد فراج ‌والمخرج ​السوري جود سعيد، والممثلة ⁠التونسية نجلاء بن عبدالله، والممثلة المغربية هاجر كريكع.

ويشمل برنامج ​اليوم ⁠الأول ⁠عرض الفيلم الجزائري «عساسات الليل»، والفيلم الأردني «كمين»، والفيلم الفلسطيني «الانتفاضة المغيبة 1958»، ⁠والفيلم المغربي «خلف ستائر موصدة»، والفيلم المصري «شكوى رقم 713317».

وتنظم المهرجان جمعية امتداد ‌للثقافة والتنمية، بالشراكة مع مجلس مدينة الدار ​البيضاء، بدعم من المركز السينمائي المغربي، ويستمر حتى 24 يوليو.