عملاق عمره 155 مليون سنة في «دبي مول»

وسط مدينة دبي، وفي قلب «دبي مول»، يقف هذا العملاق الذي يعود إلى أكثر من 155 مليون سنة، ليحكي قصة الحياة على الأرض قبل ظهور الإنسان بزمنٍ سحيق.

وينتمي هذا الهيكل إلى ديناصور ديبلودوكس لونجس (Diplodocus longus)، أحد أكبر الديناصورات العاشبة التي عاشت في أواخر العصر الجوراسي. وتم اكتشافه عام 2008 في ولاية وايومنغ الأميركية، ويُعد من أكثر الهياكل العظمية اكتمالاً في العالم، حيث إن معظم عظامه أصلية.