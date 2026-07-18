أمريكي يفقد بصره بسبب نوبة ضحك شديدة

كشفت إحدى المجلات الطبية عن حالة نادرة فقد فيها رجل أمريكي بصره مؤقتا بسبب ضحكه الشديد.

وقالت مجلة "القسطرة وتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية"، أنه في أكتوبر عام 1997، أفادت التقارير أن رجلاً في ماساتشوستس ضحك بشدة أثناء مشاهدته التلفاز لدرجة أنه فقد وعيه ثلاث مرات على الأقل. ووفقًا لأطباء عيادة لاهي-هيتشكوك في برلينغتون، تسببت إحدى هذه الحوادث في فقدانه البصر مؤقتًا. وفي رسالة إلى مجلة ذكر الأطباء الذين عالجوا الرجل أن حالات الإغماء الثلاث حدثت أثناء مشاهدة حلقات مسلسل كوميدي، حيث كان الرجل يستعيد وعيه في غضون دقيقة كل مرة. وأشار الأطباء إلى أنه كان يعاني من مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، وأنه خضع سابقًا لعملية جراحية لتجاوز الشريان التاجي.

وبعد فحص الأطباء للرجل، تبيّن أن انسدادات في شرايينه تُقلّل من تدفق الدم إلى دماغه. إذ كان يحصل على كمية كافية من الأكسجين عندما يكون هادئًا، ولكن إذا ضحك بشدة، فإن الضغط في صدره يُقلّل من تدفق الدم إلى قلبه ومنه. ولاحقا تم توسيع أحد شرايين الرجل باستخدام قسطرة مزودة ببالون قابل للنفخ، ووُضع جهاز لإبقائه مفتوحًا.

ونُقل عن الدكتور أندرو سي. أيزنهاور قوله آنذاك: "هذه الحالة تقتصر على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة تحديدًا. مع ذلك، ظهرت تقارير أخرى عن أشخاص عانوا من المشكلة نفسها منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من ندرتها الشديدة، فقد حدثت حالتان لأشخاص لم يُشخّص لديهم أي مشاكل قلبية كامنة.