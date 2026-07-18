السجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون دولار لرجل فتح باب الطائرة أثناء تحليقها

أُمر رجل، قام بفتح باب الطائرة أثناء تحليقها، بدفع تعويضات قدرها 727 مليون وون (547 ألف دولار أمريكي) لشركة الطيران المتضررة وفقا لما نقلته صحيفة كوريا هيرالد مؤخرا.

وكان الرجل، في الثلاثينيات من عمره، قد أُدين في نوفمبر الماضي بتهمة فتح باب الطوارئ قبل الأوان بينما كانت طائرة آسيانا تستعد للهبوط على ارتفاع يتراوح بين 213 و243 مترًا. وصدر حكم لتحديد التعويضات، عقب المحاكمة الجنائية، من القاضي تشاي سيونغ هو، من الدائرة المدنية الثانية عشرة في محكمة دايغو الجزئية.

وكانت الطائرة تقل 197 راكبًا من جزيرة جيجو إلى دايغو في 26 مايو 2023، من بينهم طلاب مشاركون في المهرجان الرياضي الوطني للناشئين، الذي كان من المقرر إقامته في أولسان. وكان تسعة منهم طلابًا في المرحلة الابتدائية، عانوا من صعوبة في التنفس، ونُقلوا إلى المستشفى فور هبوط الطائرة.

وأُلقي القبض على الرجل في موقع الحادث، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، وأُمر بالخضوع للمراقبة والعلاج النفسي.

وقدّرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل قيمة الأضرار المادية بـ 640 مليون وون (حوالي 422956 دولار ) ، نظرًا لتضرر باب الطوارئ ومنزلق الهروب.