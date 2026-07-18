ميسي وجمال.. لوحة من الحبوب تسبق النهائي المنتظر

قبل قمة كأس العالم التي تقام يوم غد الأحد اختار الفنان الكوسوفي ألكنت بوزهيغو أن يواكب الحدث الكروي العالمي بطريقته الخاصة، عبر إنجاز لوحة فسيفسائية عملاقة على الأرض تجمع بين نجم الأرجنتين ليونيل ميسي وموهبة إسبانيا الصاعد لامين جمال.

وفي مدينة جاكوفا غربي كوسوفو، أمضى الفنان ساعات طويلة في ترتيب آلاف حبات الحبوب والبذور الطبيعية بعناية فائقة، ليحوّلها إلى عمل فني يجسد ملامح اثنين من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، في رسالة تؤكد أن الرياضة قادرة على إلهام الفنون وتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

واستخدم بوزهيغو أنواعاً مختلفة من الحبوب والبذور بألوانها الطبيعية لتشكيل أدق تفاصيل الوجهين، معتمداً على التباين اللوني والظلال لإضفاء واقعية لافتة على اللوحة، في أسلوب اشتهر به خلال السنوات الماضية، حيث يقدم أعمالاً فنية مؤقتة قابلة للتحلل، ما يعكس ارتباط الفن بالطبيعة والاستدامة.

ويأتي العمل تزامناً مع المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في نهائي كأس العالم، إذ يعد ميسي صاحب المسيرة الأسطورية، بينما يجسد لامين جمال جيلاً جديداً من النجوم الذين يلفتون أنظار عشاق كرة القدم حول العالم.

ويعرف الفنان الكوسوفي بأعماله الفسيفسائية الضخمة التي ينفذها باستخدام مواد طبيعية مثل الحبوب والبذور، مستلهماً شخصيات رياضية وثقافية وسياسية بارزة، في أعمال تحظى باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، لما تتميز به من دقة فنية ورسائل إنسانية تربط بين الإبداع والأحداث العالمية.