قرطاج.. أشهر المهرجانات العربية يحتفي بـ 6 عقود من الإبداع

انطلقت في العاصمة التونسية فعاليات الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي، لتعيد المسرح الأثري إلى واجهة المشهد الثقافي والفني عبر برنامج يمتد حتى 19 أغسطس المقبل، ويضم 20 سهرة تجمع بين الطرب العربي والموسيقى العالمية والعروض السيمفونية والموسيقى الروحية والفولكلور والمسرح والرقص، بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق التونسية والعربية والعالمية.

وتكتسب الدورة الحالية أهمية استثنائية بالتزامن مع مرور ستة عقود على انطلاق أحد أعرق المهرجانات الفنية في العالم العربي، فقد حرصت إدارة المهرجان على تقديم برنامج يحتفي بتاريخ قرطاج الفني، ويستعيد أبرز محطاته، بالتوازي مع فتح المسرح أمام تجارب موسيقية معاصرة.

الفنان التونسي صابر الرباعي افتتح فعاليات الدورة بعرض حمل عنوان «تحت الياسمين»، قدم خلاله باقة من أشهر أعماله.

واليوم السبت يحيي نجم الراي الشاب خالد حفلاً يعيد خلاله تقديم أشهر أغنياته التي حققت حضوراً عالمياً، قبل أن يستضيف المهرجان فرقة «The Jacksons» العالمية، في حفل يتزامن مع مرور 30 عاماً على الحفل التاريخي الذي أحياه مايكل جاكسون في ملعب المنزه بتونس عام 1996، في واحدة من أبرز المحطات الموسيقية التي شهدتها البلاد.

وتتواصل السهرات مع الفنان التونسي نوردو، فيما يحتفي عرض «سيمفونيات 60.. ستون سنة من الموسيقى التونسية» بتاريخ الأغنية والموسيقى التونسية عبر رؤية أوركسترالية معاصرة.

وتحل الفنانة العالمية أنجيليك كيدجو ضيفة على المسرح الأثري، مقدمة مزيجها المعروف الذي يجمع بين الموسيقى الإفريقية والجاز والإيقاعات العالمية، فيما يحتضن المهرجان العرض التونسي «وطن في حب العاشقين»، يعقبه عرض المسرحية الكوميدية الاجتماعية «القهرمانة: المخبل في كبة» للمخرج معز التومي. ويستقبل المسرح الفنانة التونسية يسرا محنوش، قبل أن يختتم شهر يوليو فعالياته بعرض الفلامنكو الإسباني «الأرض المباركة».

وفي أغسطس يواصل المهرجان حفلاته بأمسية للفنان البريطاني ذي الأصول الأذربيجانية سامي يوسف، كما يحيي الفنان اللبناني ريان حفلاً خيرياً تخصص عائداته لدعم مرضى السرطان، بينما تحضر أوركسترا روندو فينيزيانو الإيطالية، قبل أن يجتمع صوتا ميادة الحناوي ومحمد خيري في أمسية طربية حلبية.

ويواصل البرنامج زخمه مع الفنان المصري تامر عاشور، ثم عرض «فولكلور من العالم» بمشاركة فرق من تونس وليبيا ومالطا والصين واليابان، في احتفاء بالتنوع الثقافي والتراث الموسيقي العالمي. كما تستضيف الدورة الفنانة التونسية نبيهة كراولي، تليها النجمة اللبنانية إليسا، ثم الفنانة التونسية أمينة فاخت، فيما تختتم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فعاليات الدورة الـ60 بحفل ختامي يقام في 19 أغسطس المقبل.