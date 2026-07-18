«أبوظبي للغة العربية» ينظم «فن كتابة وإدارة الحوار»

نظّم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة الثالثة من برنامج «فن كتابة وإدارة الحوار».

وتضمن البرنامج الذي استضافه بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، مجموعة جلسات اتّبعت منهجية متكاملة جمعت بين الجانب النظري وورش العمل التفاعلية، بإشراف متخصصين في مجالات الإعلام، والثقافة، والتخطيط الاستراتيجي، من ذوي الخبرة.

ضمّ البرنامج 26 مشاركاً، توزعوا على ثلاث جلسات يومية، غطت أربعة محاور رئيسة، شملت: كتابة وتصميم المحتوى الحواري، ومهارات مدير الجلسة، وإعداد وتخطيط الجلسات الحوارية، والتطبيق العملي وإدارة الجلسات.