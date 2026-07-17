زيكو مصر في ورطة .. أمه: "نفسي يزورني وأشوفه" وزوجته: "هو ليا أنا لوحدي"

حرص مصطفى زيكو، نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، على توجيه رسالة مؤثرة إلى والدته بعد حالة التفاعل التي أثارتها تصريحاتها الأخيرة، مؤكدًا مكانتها الكبيرة في حياته.

ونشر زيكو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلًا: "طول عمرك رقم واحد يا ست الكل، وهتفضلي رقم واحد"، في رسالة حملت الكثير من التقدير والامتنان لها.

وكانت وفاء مصطفى زوجة اللاعب زيكو قد نشرت مقطع فيديو يجمعها بزوجها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، بعد ساعات من ظهور والدة زيكو في لقاء تلفزيوني.

واستخدمت زوجة اللاعب مقطعًا صوتيًا، وكتبت تعليقًا على الفيديو: "هو ليا أنا لوحدي.. يا رب تكون وصلت".

وكانت والدة مصطفى زيكو قد كشفت خلال تصريحات تلفزيونية أنها تفتقد نجلها بسبب انشغاله بالاحتفالات والارتباطات عقب مشاركته مع منتخب مصر، مؤكدة أنها سعيدة بما حققه لكنها تتمنى رؤيته وقضاء وقت معه.

وقالت والدة اللاعب إن زيكو يتواصل معها باستمرار، لكنها كانت تتمنى زيارته لها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر سابقًا بأنها رقم واحد في حياته، قبل أن تصبح زوجته في مقدمة اهتماماته، مؤكدة في الوقت نفسه أنها رغم ذلك راضية وسعيدة بنجاحه.