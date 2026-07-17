أخيراً وبقرار من "الفيفا" .. دولة عربية إلى نهائي كأس العالم

أخيراً استطاعت دولة عربية المشاركة رسمياً في المباراة النهائية لكأس العالم، حيث ستكون الأردن حاضرة في المباراة التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأميركية.

حيث أعرب الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة عن اعتزازه الكبير باختياره حكمًا رابعًا في المباراة النهائية لكأس العالم 2026، وقال الحكم الأردني، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر بفخر يفوق الوصف بنفسي وبحكميَّ المساعدين محمد البكار وأحمد الرويلي"، في إشارة إلى الحضور الأردني المميز ضمن الطاقم التحكيمي في المباراة النهائية لكأس العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن اليوم، تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة المباراة النهائية، بمساعدة مواطنيه توماج كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما وقع الاختيار على الأردني أدهم مخادمة حكمًا رابعًا، والأردني محمد البكار حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

ويُعد وجود مخادمة والبكار في نهائي المونديال إنجازًا جديدًا للتحكيم الأردني، بعد مشاركتهما في إدارة عدد من مباريات البطولة، ليواصلا تسجيل حضور لافت على أكبر مسرح كروي في العالم.

ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المباراة النهائية، بحسب ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.