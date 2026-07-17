لهذا السبب .. محمد هنيدي يدعو المصريين لتشجيع ميسي !

علق الممثل المصري محمد هنيدي على فوز الأرجنتين ووصولها إلى الدور النهائي لكأس العالم 2026 بتغلبها على المنتخب الإنجليزي بهدفين لواحد.

واعتبر هنيدي ان لا شيء نفع لوقف تقدم ميسي وكبح جماحه، لا الدعاء عليه ولا الشماتة فيه، وأن الحل الوحيد لخسارة ميسي هو أن يشجعه المصريون في إشارة إلى أن من يشجعه المصريون سيخسر..

ونشر هنيدي صورة لنجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيول ميسي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس قائلا بتعليق: "يابني أنت ولا محوق فيك دعا ولا شماتة ولا حسد ولا قر.. ما فيش حل إلا أننا نشجعك".

وجاء هدف منتخب إنجلترا الوحيد عن طريق أنطوني غوردون عند الدقيقة 55، فيما سجل إنزو فيرنانديز ولاتارو مارتينيز ثنائية منتخب الأرجنتين في الدقيقتين 86 و92+.

وبهذه النتيجة، تأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية، فيما سيلعب منتخب "الأسود الثلاثة" مباراة تحديد المركز الثالث مع فرنسا.