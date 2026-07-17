كم مرة تتناول هاتفك يومياً ؟ النتيجة قد تصدمك

تشير إحصاءات حديثة إلى أن الهاتف أصبح حاضرًا في معظم لحظات اليوم، سواء أثناء العمل أو الدراسة أو حتى أوقات الراحة، وجزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكن الأرقام تكشف أن علاقتنا به تجاوزت مجرد الاستخدام العادي إلى ما يشبه الاعتماد المستمر.

وبمجرد أن تعرف عدد المرات التي تلتقط فيها هاتفك كل يوم، قد تبدأ في إعادة التفكير في عاداتك الرقمية.

وكشفت بيانات موقع "ConsumerAffairs" أن المستخدم في الولايات المتحدة مثلا ينظر إلى هاتفه في المتوسط 205 مرات يوميًا.

وإذا افترضنا أن الشخص ينام 7 ساعات يوميًا، فهذا يعني أنه يبقى مستيقظًا لمدة 17 ساعة، أي أنه يلتقط هاتفه أو ينظر إليه بمعدل يقارب 12 مرة كل ساعة.

ويرى علماء النفس أن السبب لا يتعلق فقط بالرغبة في متابعة الرسائل أو الأخبار، بل بآلية عمل الدماغ نفسه.

وعندما يفتح المستخدم هاتفه، قد لا يجد أي إشعار جديد، لكن في حال وجود رسالة أو إعجاب أو تنبيه جديد، يفرز الدماغ الدوبامين، وهو ناقل عصبي يمنح شعورًا بالمكافأة والسعادة.

ويُعرف هذا النمط باسم "الشرط الإجرائي" (Operant Conditioning)، حيث يتعلم الدماغ ربط سلوك معين بمكافأة محتملة، ما يدفع الشخص إلى تكرار السلوك باستمرار، حتى دون وجود سبب واضح.

ولا تقتصر المشكلة على التطبيقات نفسها، بل تمتد إلى الإشعارات، ووفقًا لموقع "NetPsychology"، قد يتلقى المستخدم العادي نحو 96 إشعارًا يوميًا.

وتؤدي أصوات التنبيهات واهتزاز الهاتف إلى استجابة شبه فورية من الدماغ، ما يعزز الرغبة في التقاط الهاتف والتحقق منه بشكل متكرر، حتى لو لم يكن الإشعار مهمًا.

ولهذا أصبح من المعتاد رؤية أشخاص يجلسون على الشواطئ أو في المقاهي أو أثناء التجمعات العائلية، لكن تركيزهم منصب بالكامل على شاشات هواتفهم.

كيف تقلل تعلقك بهاتفك؟

ولكن إذا شعرت بأن استخدام الهاتف بدأ يخرج عن السيطرة، فهناك بعض الخطوات التي قد تساعد على استعادة التوازن:

راقب وقت استخدامك: توفر معظم الهواتف أدوات مدمجة مثل Digital Wellbeing في هواتف أندرويد، والتي تعرض عدد مرات فتح الهاتف ومدة استخدام التطبيقات، مع إمكانية وضع حدود زمنية لها.

أوقف الإشعارات غير الضرورية: كثير من التطبيقات ترسل تنبيهات لا تضيف قيمة حقيقية، وإيقافها يقلل بشكل كبير من الرغبة في التحقق المستمر من الهاتف.

أبعد الهاتف عن متناول يدك: وضع الهاتف في غرفة أخرى لبعض الوقت يساعد على كسر عادة التقاطه تلقائيًا.

فكر في هاتف أبسط: يلجأ بعض المستخدمين إلى الهواتف البسيطة أو محدودة الوظائف لتقليل وقت استخدام التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الهواتف الذكية أصبحت أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية، فإن إدراك حجم الوقت والانتباه الذي تستهلكه قد يكون الخطوة الأولى نحو بناء علاقة أكثر توازنًا معها.