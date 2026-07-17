بسبب لامين يامال .. 50 ألف فرنسي يطالبون الفيفا إعادة مباراتهم مع إسبانيا !

يخوض منتخب إسبانيا نهائي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على فرنسا 2 ـ 0 في نصف النهائي، ومع ذلك لا يزال الفرنسيون يحلمون بإعادة المباراة وإحداث سابقة تاريخية في البطولة.

وافتتح ميكيل أويارزبال التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد أن ارتكب لوكا ديني خطأ ضد لامين يامال داخل المنطقة، وسيطرت إسبانيا على المباراة بفضل لعبها الخططي بعد بداية متكافئة مما حد من فرص فرنسا.

وبعد إقصاء فرنسا راجت في الأوساط الكروية والإعلامية أخبار عن إمكانية أن تتاح الفرصة للمنتخب الفرنسي لإعادة المباراة.

ورغم أنه من غير المرجح ذلك بل من المستحيل إعادة المباراة، فإن آلاف المشجعين الفرنسيين وجهوا رسالة اعتراض شعبية مطالبين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإعادة المباراة.

أما السبب فهو قرار تحكيمي ارتكبه الحكم السلفادوري إيفان بارتون خلال الإعلان عن ركلة جزاء لفائدة لامين يامال بعد تدخل من مدافع فرنسا لوكاس ديني.

وأطلق آلاف الفرنسيين عريضة موجهة إلى الفيفا تطالب بإعادة المباراة، إذ لم يتردد المشجعون في المطالبة بإعادة نصف النهائي بسبب ركلة جزاء غير شرعية تحصل عليها لامين يامال وأحرز منها ميكيل أويارزبال هدف إسبانيا الأول.

ووفقا لما أوردته شبكة "أر أم سي سبورت" (RMC SPORTS) استشاط الآلاف من الفرنسيين غضبًا من قرار تحكيمي قبل هدف ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، وأطلق ما يزيد عن 48 ألف شخص عريضة يوم الأربعاء، في محاولة لحشد الدعم عبر الإنترنت.

وجاء في الصفحة الرئيسية للعريضة: "خلال ركلة الجزاء التي احتُسبت لإسبانيا، لمس لامين يامال الكرة بيده"، في إشارة إلى إبعاد لوكاس ديني للكرة بشكل غير موفق، والذي أدى إلى عرقلة يامال داخل منطقة جزاء فرنسا.

وقال الفرنسيون: "يجب أن تُمارس الرياضة وفقًا للقواعد، وهذه الليلة (الثلاثاء) لم تُحترم تلك القواعد".

ويرى أصحاب العريضة الشعبية أنه كان ينبغي على الحكم عدم الإعلان عن ركلة جزاء لإسبانيا لأن لامين يامال لمس الكرة بيده، وهو الهدف الأول الذي غيّر مجرى المباراة تمامًا".

وجمعت العريضة توقيع ما لا يقل عن 45,480 توقيعًا. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه المبادرة مستحيلا للغاية، على الرغم من التوتر المحيط بأداء الحكم السلفادوري إيفان بارتون، وانتقادات ديدييه ديشامب اللاذعة لسلوكه.

ويوم الأحد، ستلعب فرنسا من أجل المركز الثالث في كأس العالم ضد إنجلترا، التي خسرت أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي (1-2) في نصف النهائي الآخر.