امرأة تتخلص من ورم في معدتها بطريقة غريبة

أفاد فريق من الأطباء من ولاية ماساتشوستس مؤخرًا بحالة نادرة لامرأة مسنة كانت تعاني من ورم كبير في معدتها، وقد تمكنت من إذابة هذا الورم بتناولها يوميًا 1.5 لتر دايت من مشروب غازي معروف.

وفي مقال نُشر في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، ذكر الأطباء أن المريضة كانت تعاني من ألم حارق في الجزء العلوي من بطنها والجانب الأيمن من جذعها لمدة شهر تقريبًا قبل أن تراجع الطبيب لإجراء فحص طبي. وقد جربت نوعين من الأدوية الشائعة المتاحة دون وصفة طبية لعلاج ارتجاع المريء، لكن دون جدوى.

وكانت المرأة تعاني من تاريخ مرضي يشمل داء السكري من النوع الثاني والسمنة، وكانت تتناول دواء سيماغلوتيد، وهو دواء مشابه لدواء أوزمبيك، ويُعرف بأنه منبه لمستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1). وقد فقدت حوالي 18 كيلوغرامًا خلال العام الماضي، إلا أن فقدانها للوزن تسارع خلال الشهر الماضي تقريبًا، مما أعطى الأطباء فكرة عن سبب انزعاجها.

ومن المعروف أن مُحفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) تُسبب تأخرًا في إفراغ المعدة، ما يعني أن المعدة تُفرغ محتوياتها في الأمعاء بمعدل أبطأ بكثير من المعتاد. وهذا يُؤدي أحيانًا إلى تكتل المواد غير المهضومة مُشكلةً كتلة تُعرف باسم "الورم المعدي". بعد إجراء تنظير داخلي، تمكن الأطباء من تأكيد وجود كتلة كبيرة في معدة المرأة، وقاموا على الفور بإيقاف دواء إنقاص الوزن الذي كانت تتناوله.

وفي بعض الحالات، يحتاج المرضى إلى جراحة لإزالة الورم المعدي، ولكن الخطوة الأولى هي محاولة إذابته وهو لا يزال في المعدة.

وبسبب تاريخها المرضي مع داء السكري، وُصفت للمرأة 3 لترات مشروبات غازية خالية من السكر، ولكن نظرًا لعدم استمتاعها بالمشروبات الغازية، خُفِّضت الكمية الموصى بها إلى 1.5 لتر فقط يوميًا. ومع ذلك، أثبت العلاج فعاليته بشكل ملحوظ! وفي اليوم الثاني من العلاج، أبلغت المريضة عن شعور بـ"شد" في معدتها، وبعد ذلك اختفى الغثيان والانزعاج. وأكد تنظير لاحق ذوبان الجسم الغريب.

وتُكتشف الأجسام الغريبة المعدية في أقل من 0.5% من عمليات التنظير، ولكنها قد تُسبب انزعاجًا شديدًا، بل ومضاعفات خطيرة قد تُهدد الحياة. ومن الجيد معرفة أن إحدى أرخص وأسهل الطرق للتعامل معها هي ببساطة شرب مشروب غازي.

وذكر تقرير الأطباء: "يمكن في البداية علاج الأجسام الغريبة المتكونة من مواد غذائية بتناول المشروب عن طريق الفم للمرضى الذين يتمتعون بحالة سريرية مستقرة. هذا التدخل فعال من حيث التكلفة بشكل عام، ويرتبط بانخفاض خطر حدوث مضاعفات مقارنةً بالإجراءات الجراحية."