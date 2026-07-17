هالاند الاسم الأكثر رواجاً في بيرو

شهد اسم النجم الرياضي النرويجي إيرلينغ هالاند صعودا كبيرا بعدما ارتفع عدد معجبيه في البيرو، ولا سيما بعد وصول فريقه لأدوار إقصائية في كأس العالم.

وارتفع معدل تسمية البيروفيين أبنائهم باسم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، إلى 468 طفلاً وفقاً لسجل الهوية الوطنية. وأضاف السجل أن 91 طفلاً آخر يحملون اسم إيرلينغ هالاند كاملاً.

وقال المتحدث باسم السجل، إيفان توريس، لتلفزيون بان أمريكانا: "يُعدّ نجوم كرة القدم مصدر إلهام للبيروفيين لتسجيل أبنائهم بهذه الأسماء".

وأوضح توريس أن معظم المواليد الجدد في بيرو الذين سُمّوا على اسم هالاند سُجّلوا في الأسابيع التي تلت انطلاق كأس العالم، مع ارتفاع الأعداد بشكل ملحوظ بعد تأهل النرويج إلى ربع النهائي. وأضاف: "هالاند أيضاً بيروفي".

وألهمت حمى كرة القدم الآباء الجدد في بيرو في الماضي، حيث وُلد 3402 شخصًا في البلاد يحملون اسم ميسي، منهم 292 يحملون الاسم الكامل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحمل البرتغال كريستيانو رونالدو 1185 اسمًا بيروفيًا، بينما يُطلق على 1241 شخصًا اسم يامال تيمنًا باللاعب الإسباني الموهوب لامين يامال.

ويحمل 33809 شخصًا اسم نيمار البرازيلي.