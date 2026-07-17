بعد عملية تجديد.. بيع منزل طفولة ترامب في نيويورك

بعد عملية تجديد استمرت ثمانية أشهر وبلغت تكلفتها نحو 500 ألف دولار، عثر منزل الطفولة الذي أمضى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سنواته الأولى في مدينة نيويورك على مشتر.

ورغم دخول المنزل في مرحلة التعاقد، فإن السعر النهائي للبيع وهوية المشتري لم يُكشف عنهما بعد.

وذكرت صحيفة "مانشين غلوبل" أن مطور العقارات فريد ترامب، بنى المنزل المصمم على الطراز التودوري في منطقة جامايكا إستيتس بحي كوينز عام 1940.

وأقام فريد ترامب وعائلته فيه حتى عام 1950، قبل أن ينتقلوا إلى منزل أكبر في الحي نفسه، عندما كان الرئيس الحالي قد بلغ من العمر أربع سنوات فقط.

وفي نوفمبر الماضي، عُرض المنزل الواقع في 85-15 شارع ويرهام للبيع مقابل 2.3 مليون دولار، وذلك بعد ثمانية أشهر من شرائه من قبل مطور عقاري يُدعى تومي لين مقابل 835 ألف دولار.

