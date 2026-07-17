المرموم تنبض بحكاية الحياة البرية

بين سكون الكثبان الرملية الممتدة، وصفاء السماء الرحبة، ترسم محمية المرموم الصحراوية في دبي لوحة طبيعية آسرة، حيث تتنقل قطعان الغزلان العربية بحُرية في موطنها الأصيل، في مشهد يجسد جمال الصحراء الإماراتية، وتوازنها البيئي الفريد، وفي هذا الفضاء الهادئ، حيث تتناغم خطوات الغزلان مع رمال الصحراء، تبدو المرموم أكثر من مجرد وجهة سياحية، فهي ذاكرة حية للبيئة الإماراتية، ومساحة مفتوحة تروي قصة التعايش بين الإنسان والطبيعة.