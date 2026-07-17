اكتشاف مقبرة تعود إلى العصر البرونزي المتأخر في العين

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اكتشاف مقبرة تعود إلى حقبة وادي سوق والعصر البرونزي المتأخر (نحو 2000 - 1300 قبل الميلاد)، وذلك ضمن موقع قطارة الأثري بمنطقة العين، في اكتشاف نوعي يفتح آفاقاً جديدة لفهم التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها المنطقة خلال عصور ما قبل التاريخ.

ويسهم هذا الاكتشاف في تعزيز فهم الإرث الحضاري العريق لمنطقة العين، ويؤكد مكانتها بوصفها موقعاً مُدرجاً على قائمة التراث العالمي لمنظمة «اليونسكو»، اضطلع بدور محوري في نشأة الحضارات وتطورها عبر آلاف السنين.

ويُعد موقع قطارة الأثري، المعروف بغناه الاستثنائي وشواهده التاريخية المتنوعة، من أبرز المواقع الأثرية في دولة الإمارات، إذ شهد على مر العقود سلسلة من الاكتشافات المهمة التي تعود إلى فترات تاريخية متعددة، من بينها مدافن جماعية من حقبة وادي سوق، ومدافن برجية من فترات لاحقة، ويتميّز الاكتشاف الأخير بحالة حفظه الفريدة وطرازه المعماري الاستثنائي، حيث شُيّد باستخدام كتل حجرية أُعيد توظيفها من منشآت جنائزية أقدم، تعود إلى حضارة أم النار (نحو 2700 - 2000 قبل الميلاد).

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «يمثل هذا الاكتشاف نافذة فريدة على إحدى أقدم مراحل تاريخ دولة الإمارات، إذ يتيح لنا فهماً أعمق للمجتمعات التي عاشت على هذه الأرض، وأسهمت في تشكيل هويتها الحضارية».

وكشفت أعمال التنقيب عن المقبرة تحت أرضية تمتد بطول يقارب 11 متراً، وعرض 2.5 متر، استخدمت لدفن مئات الأفراد على مدى ما لا يقل عن 1000 عام، بدءاً من فترة وادي سوق حتى العصر الحديدي، ويُرجّح أن تصميم المدخل المتجه نحو الشرق قد أتاح لأشعة الشمس التوغل إلى داخل المقبرة أثناء الطقوس الجنائزية، في دلالة رمزية ترتبط بمفاهيم التجدد واستمرارية الحياة، كما عُثر على باب حجري ضخم، يزن أكثر من 200 كيلوغرام، أُعيد تشكيله من نصب أقدم، ليشكّل فاصلاً رمزياً بين عالمي الأحياء والأسلاف.

وأسفرت أعمال التنقيب أيضاً عن اكتشاف مجموعة غنية من اللقى الجنائزية، شملت أواني فخارية وأسلحة وحلياً شخصية، ما يوفر أدلة مهمة حول الممارسات الاجتماعية والمعتقدات السائدة خلال تلك الحقبة.