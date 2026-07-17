سجن في نيويورك يستضيف حفلات لمشاهدة مباريات كأس العالم

انتشرت حفلات مشاهدة مباريات كأس العالم في جميع الأماكن المعتادة، من مكاتب وحدائق عامة، لمشاهدة مباراة نصف النهائي، لكن إحداها أقيمت في مكان غير معتاد، وهو سجن جزيرة رايكرز المترامي الأطراف في نيويورك، والمعروف باكتظاظه وعنفه أكثر من كونه مكاناً لاستضافة الفعاليات الاجتماعية.

وجلس أكثر من 100 نزيل، يرتدون زياً موحداً بلون بُنيّ، على طاولات أمام شاشة عرض تعرض المباراة في صالة الألعاب الرياضية بمركز الاستقبال الرئيس في المجمع، لمشاهدة مباراة نصف النهائي بين إنجلترا والأرجنتين، وزينت الشاشة أبراج بالونات ملونة تعلوها بالونات على شكل كرات قدم.

ويستضيف السجن حفلات مشاهدة المباريات منذ انطلاق البطولة، الشهر الماضي، للنزلاء الذين أظهروا حسن السلوك، بما في ذلك عدم ارتكاب أي مخالفات لمدة 30 يوماً على الأقل.

ووصل عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، قبيل انطلاق إحدى المباريات، وكان يرتدي سترته الداكنة المميزة، وقد خلعها، ورفع أكمام قميصه الأبيض، وجلس المنتمي للحزب الديمقراطي على إحدى الطاولات الأولى، وبدأ على الفور بالحديث عن البطولة.

وأخبر أحد النزلاء الآخرين على الطاولة أنه يتوقع فوز الأرجنتين على إنجلترا، وتأهلها لمواجهة إسبانيا، التي هزمت فرنسا في اليوم السابق.

وقال ممداني، وهو من مشجعي المغرب المتحمسين: «لا شيء مستحيل».

وعلى طاولة أخرى، قال أحد النزلاء إنه سيعود إلى منزله في وقت لاحق من اليوم، قال العمدة وهو يصافحه ويربت على ظهره: «هذا رائع».